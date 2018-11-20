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Дівчина, яку підпалив п'яний чоловік, прийшла до тями і раптово померла

STYLERЖиття    20.11.2018 - 14:09
Дівчина, яку підпалив п'яний чоловік, прийшла до тями і раптово померла
Колаж РБК-Україна

Напередодні дівчина розмовляла і все було нормально

22-річна жителька села Цибулеве Алла Мацібора, яку п'яний чоловік облив бензином і підпалив, померла. Як пише медіапортал DOZOR, серце дівчини зупинилося о 6 годині ранку 20 листопада через отримані 90% опіків.

"16 листопада її перевели у реанімаційне відділення Кіровоградської обласної лікарні та Алла прийшла до тями. Вона розмовляла і все було нормально, але цього ранку раптом впав тиск і зупинилося серце", - розповіла мати Алли Наталія Киценко.

Зараз рідні померлої потребують фінансової допомоги для поховання дівчини. Допомогти можна, перерахувавши кошти на картку "ОщадБанку": 26209510594453 (Киценко Наталя Федорівна).

Нагадаємо, що жахлива трагедія сталася в селі Цибулеве ввечері 14 листопада. 40-річний чоловік прийшов додому п'яний і почав лаятися.

"Але потім все затихло, він заспокоївся. Повечеряли разом і готувалися до сну. Алла заколихувала доньку, Вова вийшов із хати, потім зайшов і сказав, щоб Алла пішла з ним до сараю щось допомогти. Донька і уявити не могла, що так все станеться. Він зачинив двері на замок, облив бензином і підпалив. Алла в шоковому стані штовхнула його, вибила двері і побігла через дорогу до родичів", - розповіла мама померлої дівчини і додала, що чоловік заливав дружині паливо навіть у рот.

Раніше ми писали про те, що в Миколаївській області поліцейські затримали чоловіка, який жорстоко знущався над своєю дружиною - він посадив її на ланцюг у дворі будинку і змусив дочку дивитися на подальші знущання.

Відео: РБК-Україна

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