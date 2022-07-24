Чи справді потрібно використовувати скраб для обличчя та кому він може зашкодити

Думки косметологів щодо скрабів для обличчя досі розходяться. Одні рекомендують користуватися ними, як універсальний засіб для поліпшення шкіри. Інші - попереджають про небезпеку і незворотні зміни в шкірі людини.

Які скраби не можна використовувати

Скраб із надто великими та жорсткими частинками може завдати шкоди, спричинивши мікророзриви на шкіри. Як наслідок це призведе до сухості, лущення, почервоніння та появи запалень.

Також потрібно уникати скрабів з фруктовими кісточками та вулканічною породою.

Окрім того, заборонено використовувати скраб на щоденній основі, адже вони не дасть шкірі відновитися. Тому це може призвести до сухості та запалення шкіри.

Кому заборонено ним користуватись

Фахівці кажуть, що заборонено використовувати скраби на шкірі з акне. Це призведе до ще більшого почервоніння та збільшення кількості прищів.

До того ж не варто використовувати скраби людям з дуже чутливою та сухою шкірою. Суха шкіра більше схильна до травм і втрати вологи. Жорсткі частинки скрабу значно погіршать ситуацію.

Скраби з маслами та зволожуючими компонентами у складі захищають шкіру від пересушування і згладять дію частинок, які скрабують. Такий засіб можна застосовувати людям із жирною шкірою.

Важливим правилом під час застосування скрабів - не перестаратися і не пошкодити шкіру та її захисний бар'єр.

Як правильно наносити скраб

Наносять скраб на тіло тільки після приймання ванни або душа. У цей час шкіра стає більш м’якою й розпареною, а це означає, що зняти шар ороговілих клітин буде набагато легше. Нанесіть трохи скрабу на вологе тіло рукою або ж спеціальною рукавичкою, ніжно втирайте, потім змийте водою під душем.

Після використання скрабу на тіло наносять зволожувальний лосьйон або крем. Щоправда, якщо в скрабі досить великий вміст олій, як у цукровому, тоді можна обійтися без інших зволожувальних засобів. У таких скрабах зволоження досягається завдяки наявності в складі різних олій: жожоба, какао.