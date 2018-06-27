Дієго Марадона шокував вболівальників після матчу

Футболіст показав непристойний жест

Колишній аргентинський футболіст Дієго Марадона шокував вболівальників непристойними жестами після матчу аргентинської національної збірної з командою Нігерії. Знімок Марадони опублікували в Twitter-аккаунт Telegraph Football.

Зірка футболу Дієго Марадона показав два середніх пальця після другого гола, який забила збірна Аргентини у ворота нігерійської команди.

Користувачі соціальної мережі висловили припущення, що Дієго Марадона міг повести себе так нешанобливо по відношенню до нігерійців, так як знаходиться під впливом будь-яких ліків або наркотиків.

Крім того, деякі засудили такий вчинок легендарного футболіста.

Скріншот фото (Telegram-канал "Мутко проти")

"Стильний, як завжди", "Він не заслуговує поваги після такого", "Дивний спосіб висловити радість", - висловили своє обурення в коментарях вболівальники.

Нагадаємо, Дієго Марадона прокоментував свою госпіталізацію в Москві.

Легенда футболу Дієго Марадона повідомив, що інформація про його госпіталізацію не відповідає дійсності. Про це колишній футболіст написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Дієго Марадона повідомив, що йому справді стало погано під час матчу Нігерія-Аргентина на ЧС-2018. Футболіст сказав, що у нього заболіла шия і трапилася декомпенсація.

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