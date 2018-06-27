Социальные страницы
Курси валют
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.37
Межбанк BID 26.32
НБУ 2618.92
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.68
Межбанк BID 30.62
НБУ 3056.8
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.37
Межбанк BID 26.32
НБУ 2618.92
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.68
Межбанк BID 30.62
НБУ 3056.8
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Дієго Марадона шокував вболівальників після матчу

STYLERLIFE        27.06.2018 - 12:21
Фото: Дієго Марадона (facebook.com/DiegoMaradonaOficial)
Фото: Дієго Марадона (facebook.com/DiegoMaradonaOficial)

Футболіст показав непристойний жест

Колишній аргентинський футболіст Дієго Марадона шокував вболівальників непристойними жестами після матчу аргентинської національної збірної з командою Нігерії. Знімок Марадони опублікували в Twitter-аккаунт Telegraph Football.

Зірка футболу Дієго Марадона показав два середніх пальця після другого гола, який забила збірна Аргентини у ворота нігерійської команди.

Користувачі соціальної мережі висловили припущення, що Дієго Марадона міг повести себе так нешанобливо по відношенню до нігерійців, так як знаходиться під впливом будь-яких ліків або наркотиків.

Крім того, деякі засудили такий вчинок легендарного футболіста.

Скріншот фото (Telegram-канал "Мутко проти")

"Стильний, як завжди", "Він не заслуговує поваги після такого", "Дивний спосіб висловити радість", - висловили своє обурення в коментарях вболівальники.

Нагадаємо, Дієго Марадона прокоментував свою госпіталізацію в Москві.

Легенда футболу Дієго Марадона повідомив, що інформація про його госпіталізацію не відповідає дійсності. Про це колишній футболіст написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Дієго Марадона повідомив, що йому справді стало погано під час матчу Нігерія-Аргентина на ЧС-2018. Футболіст сказав, що у нього заболіла шия і трапилася декомпенсація.

Що ви не знали про найкращої тенісистку України

Дієго Марадона прокоментував свою госпіталізацію в Москві Скандальний російський пропагандист вилаявся матом у прямому ефірі (відео)
Теги: футболіст, чм 2018
"5 з 5 можливих медалей": українська гімнастка викликала фурор на турнірі в Туреччині (відео)
У Києві розгромили табір ромів: активісти зробили жорстку заяву
"Київхліб" буде судитися з Roshen через "Київський торт"
"Постійно живу в напрузі": Лідія Таран відверто розповіла про своє особисте життя
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся