Дети убитых Россией медийщиков получат финансовую поддержку

С начала российско-украинской войны в 2014 году при исполнении профессиональных обязанностей и в оккупации погибли по меньшей мере 18 украинских журналистов и у части из них остались несовершеннолетние дети.

"Мы решили поддержать детей таких погибших медийщиков и к нынешнему Дню журналиста выделяем для каждого из них грант. Делаем это в память о тех, кто боролся за правду", - комментирует она.

В частности, по ее словам, в партнерстве с Платформой памяти "Мемориал", "Новая почта" финансово поддержит в том числе четырех сыновей фотографа Макса Левина (убит россиянами в Киевской области в марте 2022 года) и сына Виктора Дедова (оператора мариупольского телеканала, который погиб во время российского артобстрела в марте 2022 года).

"Помня родителей, мы поддерживаем семьи - потому что память живет в действии. Это достойный способ чествования и пример того, как социально-ответственный бизнес может присоединиться к сохранению памяти и справедливости. Мы в Мемориале открыты к подобным инициативам и партнерствам в поддержку семей", - говорит Гаяне Авакян, соучредитель Платформы памяти "Мемориал".