В Дніпрі горе-мати напилася до безпам'ятства і залишила дитину без нагляду

Виявилось, що жінка зловживає алкоголем та наркотиками

У Дніпрі п'яна мати залишила дитину без нагляду. Про це передає прес-служба патрульної поліції Дніпропетровської області.

В одному з будинків міста патрульні виявили дитину без нагляду поряд з матір’ю у нетверезому стані.

"2 липня, близько 10-ї години ранку спецлінії 102 зателефонувала одна з мешканок будинку, що на проспекті Слобожанському, і повідомила про те, що її сусідка перебуває в нетверезому стані, поряд з нею неповнолітня дитина", - розповіли в поліції.

Патрульні прибули за вказаною адресою. Двері їм відчинила 4-річна дівчинка. Її 38-річна мати у цей час лежала на ліжку без тями. Жінка мала ознаки алкогольного та наркотичного сп’яніння.

Фото: facebook.com/dnipropolice

У квартирі був безлад, було видно, що за дитиною ніхто не доглядає. Патрульні викликали швидку аби лікарі привели до тями жінку. Поліцейські з’ясували, що у жінки є матір.

Фото: facebook.com/dnipropolice

Вона повідомила, що її донька зловживає алкоголем, лишає дитину без нагляду, приводить сторонніх чоловіків, вживає з ними наркотики. Жінка забрала онуку під особисту відповідальність. На матір дитини склали протокол за статтею "невиконання батьківських обов’язків".

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