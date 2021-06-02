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У Дніпрі батько убитого 11-річного хлопчика замучив "педофіла"

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Дніпро, Середа 02 червня 2021 21:41
У Дніпрі батько убитого 11-річного хлопчика замучив "педофіла" Колаж РБК-Україна: чоловіки вбили людину через підозри в педофілії
Автор: Styler

У Дніпрі троє осіб запідозрили в педофілії 35-річного чоловіка і жорстоко розправилися з ним. Його викрали, побили, підпалили і закопали в посадці. При цьому ніяких доказів того, що людина причетна до розбещення дітей, немає.

Про це йдеться в сюжеті ICTV.

Тепер батько 11-річного Родіона Волкова, тіло якого у 2020 році виявили в покинутому корпусі психіатричної лікарні, знаходиться на лаві підсудних.

Родіон став жертвою 65-річного раннього судимого бомжа, який зґвалтував його і вбив. Чоловіка затримали, і він зізнався у злочині. Дитину він заманив солодощами.

Після цього убитий горем Дмитро і двоє його друзів запідозрили в розбещенні дітей 35-річного Олександра Тептіша. Вони заявили, що той нібито спостерігав за 12-річною школяркою і хотів її зґвалтувати. При цьому ніяких доказів у них не було.

За словами його сестри Лілії, він ніколи не виявляв інтерес до дітей. Чоловік був тихим, спокійним і не пив.

Лілія вважає, що вбивць її брата не покарають. Двоє з них вже вийшли з СІЗО. На суді вони заявляли, що намагалися запобігти жахливому злочину.

Зазначимо, Олександр Тептіш загадково зник восени 2020 року. Чоловіка шукали пів року. Його тіло знайшов грибник. Вбивці залишили обгоріле голе тіло на околиці міста. За словами експертів, вбитому чоловіку нанесли понад сто ран.

У Дніпрі чоловіки вбили людину через підозру в педофілії (відео: YouTube)

Нагадаємо, під Дніпром місцевий житель тримає в страху все село. Він знущається з тварин і ходить голим.

Ми також писали про те, що українка вбила чоловіка, захищаючи себе і дитину.

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