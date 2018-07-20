В Дніпрі, Запоріжжі та Одесі з'явилася політична реклама з Григорієм Суркісом (фото)

STYLER LIFE 20.07.2018 - 16:27
Політична реклама з Суркісом (фото: facebook.com/4uvandos) Політична реклама з Суркісом (фото: facebook.com/4uvandos)

"Людина, яка перетворила український футбол в олігархобол", - коментують в мережі політрекламу за участю Суркіса

У Дніпрі, Запоріжжі та Одесі з'явилися рекламні плакати з бізнесменом Григорієм Суркісом. Відповідні фото розмістив блогер і волонтер з Маріуполя Ярослав Матюшин на своїй Facebook-сторінці.

Примітно, що реклама Суркіса забрендирована партією "Український вибір", яку очолює Віктор Медведчук.

В Дніпрі, Запоріжжі та Одесі з'явилася політична реклама з Григорієм Суркісом (фото)
В Дніпрі, Запоріжжі та Одесі з'явилася політична реклама з Григорієм Суркісом (фото)
 
В Дніпрі, Запоріжжі та Одесі з'явилася політична реклама з Григорієм Суркісом (фото)
В Дніпрі, Запоріжжі та Одесі з'явилася політична реклама з Григорієм Суркісом (фото)
 

Політична реклама з Суркісом (фото: facebook.com/4uvandos)

"Зустрічайте. Давній друг Медведчука і беззмінний директор ФК "Динамо" - Григорій Суркіс. Людина, якій можна сміливо накидати подяк в шапку за тей сумний стан української національної збірної, в якому вона зараз знаходиться. Людина, яка перетворила український футбол в олігархобол, коли клуби не розвивають культуру спорту, але є предметом помірятися в середовищі багатих людей", - так висловив Матюшин своє здивування і обурення зовнішньою рекламою з портретом Суркіса.

В Дніпрі, Запоріжжі та Одесі з'явилася політична реклама з Григорієм Суркісом (фото)

Скріншот поста facebook.com/4uvandos

Нагадаємо, НАБУ розслідує корупційну схему з участю Запоріжжяобленерго і Черкасиобленерго, за підсумками якої держава втратила понад 0,5 млрд грн. За версією слідства, на махінаціях з боргами обленерго, мажоритарієм яких є держава, брати Суркіси, власники клубу "Динамо", заробили сотні мільйонів гривень.

Як ведуть себе на дорогах представники української влади

"Я розчарований в політиці": молодь розповіла, що думає з приводу виборів Масони? Екс-голова Верховної Ради розповів, хто призначає всіх президентів
Теги:  политика,  плакаты,  агитация