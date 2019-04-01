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У Дніпрі жорстоко розстріляли голубів (відео)

STYLERЖиття    01.04.2019 - 20:56
У Дніпрі жорстоко розстріляли голубів (відео)
Колаж РБК-Україна

У Дніпрі невідомий стріляв в голубів

У Дніпрі вчора ввечері, 31 березня, невідомий розстріляв голубів біля другого під'їзду 28-го будинку на житловому масиві Тополя-1. Про це повідомляє Станіслав Клименко в групі "Самоорганізація ж/м Тополя-1" в Facebook.

За його словами, близько 17:00 біля під'їзду на землю падали підстрелені голуби. При цьому їх було шість штук і всі вони були в крові. На даний момент вижив тільки один птах.

"Кров капала з очей у бідного птаха, яку марно намагався зупинити мешканець під'їзду. Поліція так і не приїхала за останніми даними. Народ, що це!????" - написав Клименко.

 

Добрий день. Це другий під'їзд 48-го будинку, що на тополі 1. Сьогодні близько 17:00 на землю, прямо біля під'їзду, падали підстрелені голуби. Каменем вниз, в крові... 6 штук... лише один вижив на даний момент... кров капала з очей у бідного птаха, яку марно намагався зупинити мешканець під'їзду. Поліція так і не приїхала за останніми даними. Народ, що це!???? Швидше за все, комусь набридли ці птахи і з ними в упор на даху або вікна з пневматичної зброї розправилися!!! Якщо, хто-небудь , що-то бачив, що може посприяти затримання винуватця, телефонуйте в поліцію! Заявка там вже є. Не будьте байдужими!!! Невідомо, в якій кураж увійде далі вандал!

Опубліковано Stanislav Klimenko Неділя, 31 березня 2019 р.

Відео: facebook.com/groups/421222398048971

Він зазначив, що, швидше за все, комусь набридли ці птахи і з ними в упор на даху або вікна розправилися за допомогою пневматичної зброї. При цьому чоловік закликав усіх небайдужих дзвонити в поліцію.

Користувачі мережі також прокоментували цей інцидент.

"Сьогодні птиці, а завтра... І начебто всі порядні люди живуть. Немає слів";

"Дебіли!!! Зловити виродків і ноги повисмикувати!!!";

"Жорстоко... Це ж як когось дістали ці літаючі серуни";

"Якщо людина так холоднокровно стріляє в голубів, то завтра його можуть дістати діти або бабусі біля під'їзду. Поліцію ми так і не дочекалися".

Нагадаємо, що в Дніпропетровській області в ролі спеціальних сейфів для зберігання бюлетенів використовували холодильник і каструлю.

Раніше повідомлялося про те, що поліцейський з'їв 200 гривень і ледве втік від активіста.

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