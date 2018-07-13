"Досі не можу отямитися": під Києвом партієць побив жінку на очах у всіх (відео)

Ілюстративне фото (pixabay.com)

У Гостомелі голова одного з місцевих відділень партії жорстоко побив жінку

Голова Гостомелевского відділення партії КРІП Микола Пасальский жорстоко побив жінку прямо на вулиці за те, що вона зробила йому зауваження. Про це стало відомо з відео, яке опубліковане на сторінці Kyiv Live Facebook.

"Голова партії УКРОП в Гостомелі Микола Пасальский вдарив жінку за зауваження взяти пітбуля на поводок", - написано в публікації.

Інцидент зафіксували камери відеоспостереження.

Голова партії КРІП в Гостомелі Микола Пасальський вдарив жінку за зауваження взяти пітбуля на поводок Більш детально https://goo.gl/EdStCm Опубліковано Kyiv Live Четвер, 12 липня 2018 р.

Відео: партієць побив жінку (facebook.com/LiveKyiv)

Про подію також написала постраждала Тетяна Лавриненко на своїй Facebook-сторінці. З її слів, Пасальский вигулював свого пітбультер'єра без намордника і повідка. Собака гуляв по території, де знаходяться малі діти. Жінка звернула на це увагу господареві пса, за що спочатку отримала порцію матюків, а потім і удар в обличчя.

"Цей пан вигулював свого пітбуля без повідка і намордника біля мого під'їзду, де зазвичай купа маленьких дітей з матусями. Отримавши справедливе зауваження-прохання взяти собаку на повідець (адже це бійцівська порода, небезпечна дуже і дуже) я отримала добірну порцію п'ятиповерхового мата з прибудовами. А трохи пізніше послідував такий удар в голову, від якого я досі не можу отямитися. Не посоромився численних камер спостереження і свідків-сусідів. Просто підійшов і врубив своєю рукою-кувалдою мені в голову. Чи жарт — здоровенний мужик-самбіст приклався зі всієї дурі на тендітну жінку. Скаржаться на нього сусіди — на будь-яке зауваження — добірний агресивний мат. Тепер дійшло до рукоприкладства. Що далі?" – написала у своїй публікації Тетяна.

Вона також розповіла про те, що отримала струс мозку, забій, і два дні вона провела у лікарів, здаючи аналізи і проводячи обстеження.

"Такий підсумок банального прохання про дотримання законного права людей на безпеку. Нападником виявився спортсмен-самбіст, боксер, бізнесмен і депутат з Гостомеля. Агресивний чоловік в наколках одне обличчя якого важить більше всього мене. Якийсь Микола Пасальский", - сказала потерпіла.

Як повідомила Тетяна, поліція Дніпровського району м. Києва прийняла заяву, але справу спускають на гальмах. "Не дивлячись на те, що особа нападника відома — вони не діють... Ймовірно, він намагається зам'яти справу, тому що поліція відправила мене не до слідчого, а до дільничного", - додала жінка.

Скріншоти поста Тетяни (facebook.com/ryzhiko)

Користувачі мережі обурені подією і засудили нападника.

"Х**ня, а не мужик", "Воно ще й шахрай, у справах фондів каламутних фігурує", "Мерзенна вварюка. Народ, кого ви вибираєте?", "Козлина", "Боже мій, яка потвора, руки повідрубати треба, це жах, люди, не залишайте це просто так ,цей виродок повинен відповісти", - написали люди в коментарях до публікації на Kyiv Live.

Скріншоти коментарів (facebook.com/LiveKyiv)

Київська Обласна організація УКРОПу засуджує дії голови відділення партії в Гостомелі Миколи Пасальського. З цього приводу буде розглядатися питання про виключення його з партії з одночасною втратою партійних посад. Про це повідомилив прес-службі партії.

"Також ми зацікавлені у негайному розслідуванні з боку правоохоронних органів та сприятимемо усім слідчим діям", - говориться в заяві.

Нагадаємо, в зоні Чорнобильської АЕС в лісі двоє чоловіків прив'язали до дерева 24-річну іноземну туристку, після чого неприроднім шляхом зґвалтували і пограбували. Дівчина змогла вибратися з лісу і повідомила про злочин в поліцію.

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