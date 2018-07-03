"Доведуть до летальних наслідків": в мережі показали жахливий стан траси в Очаків (фото)

Дорога з Миколаєва до Очакова густо всіяна ямами
У мережі показали стан дороги з Миколаєва до Очакова, яка пролягає через одеську трасу. Відповідні фото опублікував Сергій Звірик на своїй сторінці в Facebook.
Фото: Траса всіяна ямами (facebook.com/Сергій Звирык)
"Одну яму, через яку була аварія, заклали! А ось ями, які недалеко від того місця! Мені цікаво, ви на вертольотах всі вже літаєте з Очакова до Миколаєва?" – обурився він.
Фото: Траса всіяна ямами (facebook.com/Сергій Звирык)
"Зараз курортний сезон, ви що, чекаєте, що люди, які вперше будуть вночі їхати в Очаків, там полягали? Годі харі віджиратись, зніміть рожеві окуляри. Ви своєю бездіяльністю доведете до летальних наслідків", - звернувся автор до влади.
Скріншот поста (facebook.com/Сергій Звирык)
Користувачів обурив такий стан траси.
"Їздили на вихідні в гості... Це не траса, а одна назва. З дітьми в машині по такій трасі... Це жесть", - пишуть вони.
"Кошмар", - прокоментували користувачі.
До речі, школярі зняли кумедне відео про українських дорогах.
За сюжетом відео "хлопці з рюкзаками" повертаються додому зі школи. Але раптово дітям шлях перегородила величезна калюжа на дорозі, яку вони змушені перепливати на великій автомобільній камері. Цю історію діти розповіли у веселій пісні.
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