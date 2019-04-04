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Не довіряйте це дітям: Комаровський відповів на важливе питання

STYLERЖиття    04.04.2019 - 07:21
Не довіряйте це дітям: Комаровський відповів на важливе питання
Комаровський розповів, з якого віку діти можуть самі стригти нігті (фото: t.me/dr_komarovskiy)

Доктор Комаровський вважає, що маленьким дітям не варто рано довіряти гострі ножиці

Доктор Євген Комаровський дав відповідь на питання, яке хвилює багатьох батьків. Педіатр у своєму Instagram-акаунті роз'яснив, з якого віку дітям можна довіряти самостійно стригти нігті.

З цього питання, стверджує Комаровський, навіть проводилися спеціальні дослідження. Оскільки маленькі діти, яким довірили гострі манікюрні ножиці або кусачки, можуть ненароком поранити себе.

Не довіряйте це дітям: Комаровський відповів на важливе питання

Комаровський розповів, з якого віку діти можуть самі стригти нігті (ілюстративне фото: pixabay.com)

Американські дослідники дали однозначну відповідь: дітям можна довірити самостійно проводити цю гігієнічну процедуру з 9 років. До цього віку стригти нігті дитині повинні дорослі.

Комаровський розповів, з якого віку діти можуть самі стригти нігті (відео: instagram.com/doctor_komarovskiy/)

Раніше Доктор Комаровський повідомив, що ранній розвиток для дитини не завжди буває необхідним, особливо це стосується бажання батьків навчити своє чадо читати мало не з пелюшок.

Також ми писали, що відомий педіатр, доктор Євген Комаровський розповів батькам, як швидко і ефективно допомогти дитині, у якої піднялася висока температура, і перерахував всі ситуації, за яких необхідно негайно викликати лікаря.

Нагадаємо, Уляна Супрун зруйнувала міф про здорове харчування. Вона порадила ряд продуктів і можливих страв з них, що можуть бути, як смачними і корисними, так і недорогими.

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