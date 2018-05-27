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Дощі та сонце: синоптики дали точний прогноз на Трійцю

STYLERLIFE        27.05.2018 - 09:50
Фото: (pixabay.com/rperucho)
Фото: (pixabay.com/rperucho)

Сонячна погода у західній частині України може змінитися проливними дощами

У неділю, 27 травня, в Україні буде максимально чисте небо. У більшості областей очікується суха сонячна погода з легким східним вітром. Однак, синоптики стверджують, що дощі все ж таки будуть в західній частині нашої країни. Прогноз погоди на 27 травня був опубліковано на офіційному сайті Укргідрометцентру.

На свято Трійці, або як його ще називають — Зелене неділю синоптики — прогнозують суху сонячну погоду. Температура повітря в центральній і східній областях вдень підніметься до +23 +25 градусів. У західній та південній частині України температура повітря буде в середньому на 1 градус вище, однак з початком зливових дощів рівень тепла може знизиться.

Фото: (meteo.gov.ua)

Вночі температура повітря в центральній і східній регіонах країни опуститься до +7 градусів, що вважається одним з найнижчих показників за останні кілька років. Вітер буде східним зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. Повідомляється, що сильні пориви і шквали очікувати не варто.

До речі, 27 травня крім головного православного свята вшановується пам'ять святого мученика Ісидора. У минулі часи цей день вважався останнім днем холодів: "На Сидора відійдуть усі сивери (холода)". Цікаво, що якщо день все ж був холодним, то народ очікував такого ж літа: "На Сидора сіверко (північний вітер), і все літо таке".

Нагадаємо, що на Трійцю, 27 травня, в окремих регіонах країни очікується тепла погода, проте місцями обіцяються грозові зливи, вважає народний синоптик Леонід Горбань.

"На ці дні прораховуються опади, переважно у другій половині дня, щоправда, до Києва вони не дійдуть. В цілому погода на Трійцю очікується сприятлива: близько 24-27 градусів тепла, при цьому сильних поривів вітру, які спостерігалися на початку цього тижня, не буде", — поділився інформацією синоптик.

Відео: video.rbc.ua

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Теги: свято, прогноз погоды, Троица, синоптик
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