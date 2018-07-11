ДТП в Харкові: адвокати підозрюваних оголосили про погіршення здоров'я своїх підзахисних

Фото: Олена Зайцева (Марієнко Андрій / УНІАН)

Захисники Зайцевої та Дронова кажуть, що стан підозрюваних погіршився

Адвокат Олени Зайцевої, яку звинувачують у смертельному ДТП в Харкові, заявила, що стан здоров'я її підзахисної погіршився. Про це Юлія Козир сказала в коментарі ТСН.

"Стан мого підзахисної погіршується. В СІЗО, де вона перебуває, немає відповідного обладнання і медикаментів. Її постійно турбують головні болі", - розповіла адвокат.

У свою чергу, адвокат обвинуваченого Геннадія Дронова зазначив, що у його підзахисного також є проблеми зі здоров'ям.

"Він періодично звертається до лікарів зі скаргами на тиск і травми шиї, отримані під час ДТП", - зазначив Сергій Перепелиця.

До речі, недавно Олену Зайцеву бачили на території медичного закладу в Харкові. Там вона проходила огляд у зв'язку з головними болями (ніби як наслідки аварії 2007 року).

Нагадаємо, ДТП в Харкові відбулося на вулиці Сумській 18 жовтня 2017 року. В результаті аварії загинуло шестеро осіб. Ще п'ятеро отримали травми різного ступеня тяжкості.

Раніше стало відомо, з якою швидкістю їхала Зайцева.

Так, за словами автомеханіка Костянтина Кузнєцова, розрахункова швидкість автомобіля Олени Зайцевої перед аварією становила понад 100 кілометрів на годину. Про це він розповів під час судового розгляду.

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