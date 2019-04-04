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ДТП у Харкові: новий поворот у справі Зайцевої та Дронова

STYLERЖиття    04.04.2019 - 17:58
ДТП у Харкові: новий поворот у справі Зайцевої та Дронова
Фото: колаж РБК-Україна

Олена Зайцева встигла почитати лише 1-й том з 13-ти

Справа про смертельну ДТП у Харкові на вулиці Сумській, фігурантів якої Олену Зайцеву і Геннадія Дронова засудили 26 лютого до 10 років в'язниці, повернули назад до Київського райсуду через три дні. Як повідомили 4 квітня у прес-службі Апеляційного суду, матеріали кримінального провадження передали до суду першої інстанції для ознайомлення з ними обвинуваченої.

Таке рішення ухвалив суддя Харківського апеляційного суду Володимир Протасов.

Зазначається, що при перевірці апеляційних скарг він встановив обставини, які перешкоджають відкриття апеляційного провадження.

Нагадаємо, що Зайцева після оголошення вироку подала заяву про ознайомлення з матеріалами справи, яка налічує 13 томів. Наразі вона переглянула тільки перший.

Додамо, що виробництво з єдиним унікальним номером №640 / 1664/18 поступило до Харківського апеляційного суду 1 квітня.

ДТП у Харкові: новий поворот у справі Зайцевої та Дронова

Олена Зайцева і Геннадій Дронов у суді (фото: twitter.com/newsroom_kh)

Як повідомлялося раніше, нещодавно Зайцева подала апеляційну скаргу і змінила адвоката, який представлятиме її інтереси в Апеляційному суді. Це Юлія Плетньова.

В суді першої інстанції її інтереси представляли Юлія Козир, Євген Мельниченко та Максим Стець. 

Зайцева і Дронов отримали покарання у вигляді 10 років позбавлення волі. Також їх позбавили права керувати автомобілем на три роки і зобов'язали відшкодувати сім'ям загиблих і постраждалих компенсацію у вигляді 8 мільйонів гривень.

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