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ДТП у Харкові: стало відомо, з якою швидкістю їхала Зайцева

STYLERLIFE        03.07.2018 - 18:17
Олена Зайцева (фото: УНІАН)
Олена Зайцева (фото: УНІАН)

Педаль газу в автомобілі Олени Зайцевої в момент аварії була вжата в підлогу

Стали відомі нові подробиці жахливої ДТП в Харкові. Так, за словами автомеханіка Костянтина Кузнєцова, розрахункова швидкість автомобіля Олени Зайцевої перед аварією становила понад 100 кілометрів на годину. Про це він розповів під час судового розгляду, пише видання NewsRoom Kharkiv.

Більш того, за словами фахівця, який після аварії знімав показання з блоку управління Lexus, під час останнього спрацьовування системи педаль газу була вжата в підлогу, а на гальма водій не впливав.

"Вимикач системи передаварійного гальмування не працював (його запускає система). Таким чином, машину гальмував не водій, а електроніка", - заявив Кузнєцов.

Нагадаємо, що Олена Зайцева підозрюється у ДТП в Харкові, яке відбулося 18 жовтня на вулиці Сумській. В результаті аварії загинуло шість осіб, ще п'ять постраждали.

Раніше підозрювану у ДТП в Харкові помітили на лавочці на території Харківської центральної клінічної лікарні №5.

Відео: РБК-Україна

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Теги: ДТП, Олена Зайцева
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