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ДТП під Києвом: чоловік, ризикуючи своїм життям, врятував вагітну жінку з палаючого авто

STYLERLIFE        29.06.2018 - 18:24
Фото: РБК-Україна
Фото: РБК-Україна

У чоловіка діагностували струс мозку, опіки і контузію

Під Києвом в селі Крюковщина 24 червня відбулася ДТП. В результаті зіткнення з Chery Tiggo Volkswagen Golf загорівся. У салоні знаходилася вагітна жінка, яку врятував місцевий житель Олександр Хоменко.

Як розповів журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці в Facebook, багато людей проігнорували аварію.

Фото: Олександр Хоменко (censor.net.ua)

"Чимало машин і перехожих бачили аварію, але не зупинилися і не прийшли на допомогу, але багато хто побіг відразу. Олександр (на відео в червоному светрі), який випадково проходив в цьому місці, діяв найбільш цілеспрямовано і швидко - він першим підбіг до машини, витягнув з неї вагітну жінку водія, оглушену зіткненням - двері водійського місця була пошкоджена і не відкривалася. А потім Олександр постарався врятувати від загоряння і вибуху пошкоджену машину - він спробував відразу знайти вогнегасник - але вогнегасника в машині не б ило. Олександр відкрив капот, і в цей момент стався вибух", - написав Бутусов.

Зараз чоловік перебуває в реанімації Київського опікового центру. У нього діагностували струс мозку, опіки і контузію.

Скріншот поста (facebook.com/butusov.yuriy)

Нагадаємо, в Києві п'яний водій влаштував ДТП на набережній.

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