"Дугою його так відразу рвонуло": хлопець загинув на даху локомотива заради фотографії

Ілюстративне фото (pixabay.com/Didgeman)

Він вибрався на поїзд і його вдарило струмом

20-річний Юрій забрався на дах локомотива для того, щоб зробити селфі, і загинув від миттєвого удару струму напругою в 30 тисяч вольт. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Хлопець заліз на поїзд для ефектного фото, яке було зроблено за кілька хвилин до загибелі. Це стало відомо з вилученої карти пам'яті мобільного телефону, який був у загиблого.

Скріншот з відео (youtube.com/ТСН)

"Вдалося вилучити з мобільного телефону карту пам'яті і були виявлені фотографії – справді, що цей чоловік робив селфі. Крім того, в ході свідчень його батька було встановлено, що в цей день о 8:26 цей чоловік дзвонив на телефон і говорив, що він робить собі селфі", - повідомив в. о. начальника Буського відділення поліції Павло Гиндрюк.

Відео: хлопець загинув на даху поїзда (youtube.com/ТСН)

Тіло хлопця діставали співробітники залізниці разом з поліцією. Удар був настільки сильним, що його змогли почути люди, які живуть недалеко від станції. Один з них – Віталій Мілінчук – побачив те, що відбувалось на даху локомотива. Він помітив хлопця якраз тоді, коли той спалахнув.

"Дугою його так і відразу рвонуло, дим, він почав горіти так на поїзді. І димів, повністю димів. Я відразу попередив чергового по станції", - розповів Віталій.

До речі, Юрій працював електриком, тому повинен був знати, що напруга залізничних контактних мереж дуже висока – у сто разів більше, ніж в розетці, як повідомили залізничники.

Нагадаємо, у Солом'янському районі Києва на станції "Київ-Волинський" стався вибух на даху електрички, внаслідок якого ледь не загинув підліток.

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