"Двічі в одну ріку": на Рівненщині сталася смертельна ДТП

Це вже друга подія на місці за добу
На автотрасі Київ-Чоп у Дубенському районі на повороті біля села Птича 2 липня злетів з дороги позашляховик і в'їхав в автобус, який перекинувся днем раніше. Про це повідомляє Національна поліція Рівненської області.
Відомо, що за кермом автомобіля "Mercedes ML" перебувала 30-річна киянка, яка не врахувала дорожней обстановки і не вибрала безпечної швидкості руху і злетіла в кювет.
Фото: ДТП на автотрасі Київ-Чоп (rv.npu.gov.ua)
Водій та інший пасажир позашляховика, 46-річний житель столиці, отримали тілесні ушкодження. Обидва були госпіталізовані до лікарні.
Фото: ДТП на автотрасі Київ-Чоп (rv.npu.gov.ua)
У жінки діагностували пневмоторакс, травму грудної клітки і синці, у чоловіка - травму плеча, ключиці, грудної клітки, рвані рани вуха і голови. Пасажир помер у лікарні.
Фото: ДТП на автотрасі Київ-Чоп (rv.npu.gov.ua)
Варто відзначити, що 1 липня на трасі Київ-Чоп між селами Птича і Верба сталася ще одна ДТП. Автобус злетів у кювет з півсотнею пасажирів.
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