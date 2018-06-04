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"Його вбили": Захарова відзначилася висловом про "смерть" Бабченко

STYLERLIFE        04.06.2018 - 11:27
Фото: Аркадій Бабченко (РБК-Україна)
Фото: Аркадій Бабченко (РБК-Україна)

Вона вважає, що журналіст став "жертвою СБУ"

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова вважає, що російський журналіст Аркадій Бабченко – жертва СБУ. Вона також заявила, що його вбили. Про це Захарова сказала в ефірі програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1", пишуть росЗМІ.

"Я особисто переконана, що він — абсолютна, 100-відсоткова жертва. І коли кажуть, що Бабченко не вбили, — його вбили. Вбили журналіста Бабченко", - заявила Захарова.

"Є всесвітнє посміховисько, є людина, яка... не важливо, які у нього були погляди, можемо погоджуватися чи ні, але більше в публічному просторі людини, якій би вірили, чиї матеріали читали б серйозно, немає. Тому якраз СБУ вбила Бабченко в цьому сенсі слова", - додала вона.

Раніше скандальна представник МЗС РФ про інсценування вбивства Бабченко.

"Те, що Бабченко живий, - найкраща новина. Завжди б так. Шкода, в інших випадках маскараду не вийшло. Те, що в історію був закладений пропагандисткский ефект, очевидно", - написала вона.

Хайп таксі #13 варто розірвати дипвідносини з Росією

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Теги: Аркадий Бабченко, Мария Захарова
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