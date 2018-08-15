"Їхав на весілля": трагічно загинув боєць ЗСУ

Ілюстративне фото (УНІАН)

Боєць повинен був одружитися 16 серпня

В автомобільній аварії на трасі Житомир-Бердичів загинув боєць ВСУ, прапорщик Олександр Миколайович Ліщук. Про це повідомили на сторінці Оперативного командування "Північ" в соціальній мережі Facebook.

Трагедія сталася 15 серпня о 16.30 на трасі Житомир-Бердичів. Повідомляється, що Олександр Ліщук отримав відпустку і їхав на власне весілля, яке повинно було відбутися в четвер, 16 серпня. Йому було лише 33 роки.

Фото: Олександр Ліщук (facebook.com/kommander.nord)

Товариші по службі відгукуються про нього, як про світлу і позитивну людину. Він у ЗСУ з 2005 року, а на фронті перебував з 2014 року. Брав участь у військових операціях по захисту селища Гранітне.

"Світла, позитивна людина, хороший військовий, вірний друг" - так характеризують його в бригаді і в батальйоні. У ВСУ з 2005 року, на фронті з 14-го. Разом зі своїм 2 батальйоном захищав Гранітне, потім був на териконах коло окупованого Докучаєвська, в 2016-2017 році - в Верхнеторецком. Головний сержант батальйону, дуже сумлінний, зараз теж перебував у зоні виконання бойового завдання в Луганській області", - сказано в повідомленні.

Скріншот поста (facebook.com/kommander.nord)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Лисичанську провели в останню путь бійця з позивним "Шубін".

А також про те, що у мережі розповіли про загибель морпеха на Донбасі.

"В районі виконання бойових завдань по захисту незалежності і територіальної цілісності України на території Донецької та Луганської областей загинув наш бойовий побратим – морський піхотинець старший матрос Балахчи Федір Федорович, віддавши своє життя за Батьківщину", - йдеться в повідомленні.

Відео: РБК-Україна