Епідемія алопеції: експерти розповіли, чому в Чернівцях полисіло понад 150 дітей

Відео: (youtube.com/ТСН)

Восени 1988 року з Чернівців вивезли всіх дітей: причиною тому стала епідемія алопеції. Діти повністю втрачали волосся, а також з'являлися сильні неврологічні розлади. Тільки офіційно епідемія торкнулася півтори сотні дітей. Про те, що сталося насправді розповідає ТСН.

Все почалося з дощу, краплі якого перетворювалися в коричневі калюжі, світлий одяг людей, що потрапили під зливу, придбав аналогічний колір. Перші три випадки моментального облисіння були зафіксовані в серпні. Все більше випадків медики фіксували з кожним місяцем. Протягом трьох місяців влада фактично замовчували інцидент.

Дитина / Кадр з відео YouTube-каналу ТСН

Крім того, що на подушці за одну ніч залишався весь волосяний покрив голови, діти почали страждати сильними неврологічними розладами. На одному з архівних відео жінка згадує, як її син віком близько трьох років звинувачував батька у жорстокому вбивстві інших дітей. У малюків галюцинації і страшні, недитячі сни.

"У всіх актах комісії сказано, що був зафіксований вихід сполук калію в атмосферу", – сказав Володимир Білоус, автор трьох книг про чернівецьку хворобу.

Він розповів, що місцями в Чернівцях вміст калію перевищував норму в три рази, проте голова комісії з Москви список не підписав.

Розповідають, що у Чернівцях через велику кількість підприємств хімічні відходи зливалися прямо в воду, яка потім використовувалася для приготування їжі та купання. Саме це, на думку дослідників могло послужити хімічному отруєнню дітей. Що стало причиною отруєння дітей в Чернівцях, остаточно не сказала жодна комісія.

Нагадаємо, що Комаровський розповів про причини та наслідки отруєння тютюном.

Раніше поліція відкрила справу за фактом загибелі дітей в Запорізькій області.

Повідомлялося також, що у школі Київської області підліток розпилив перцевий газ, дев'ять осіб в лікарні.

Відео: (video.rbc.ua)