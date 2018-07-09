"Ще одна кара Божа прийшла": в Тернополі водій маршрутки образив пенсіонерку

Чоловік назвав пасажирку Божою карою

У Тернополі водій маршрутки образив пенсіонерку, яка хотіла скористатися транспортом за пільговим посвідченням. Про це повідомляє pro.te.ua.

Як тільки жінка пред'явила документ, вона почула образи на свою адресу.

"О, ще одна кара Божа прийшла", - сказав водій.

Літня жінка не хотіла вплутуватися в суперечку з водієм і попросила у нього дозволу присісти на крісло праворуч.

"Це місце не для пенсіонерів", - відповів їй водій.

Раніше в Запоріжжі водій маршрутки принизив українського бійця.

На кадрах відеоролика можна розчути перепалку водія з бійцем. При цьому водій почав говорити про те, що "в 43-45-му роках країну вже звільнили, а ви за чотири роки не можете два міста ср*них звільнити".

Військовий спокійно реагував на ситуацію і погодився вийти з салону маршрутки на першій же зупинці.

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