"Це дешевше місця на ринку": найбільш незвичайного продавця Києва висміяли в мережі (фото)

Ілюстративне фото: ринок (колаж: РБК-Україна)

Інцидент вже встигли охрестити показником "доходів стихійної торгівлі"

Користувачів мережі насмішила найбільш незвичайна продавщиця слив на позашляховику Range Rover. Відповідний пост зробив житель Києва Станіслав Хухаев Facebook.

"Все, що вам потрібно знати про доходи зі стихійної торгівлі. Поки ви шоковані підвищенням цін на проїзд у громадському транспорті, бабуся торгує сливами прямо з борту свого Range Rover Evoque на території "Комфорт Таун", - сказав він.

Фото: скріншот поста (facebook.com/groups/kiev.bereznyaki)

Звернемо увагу, що не обійшли стороною інцидент і користувачі мережі, припустивши, що "це дешевше покупки торгової точки на ринку".

"Так, народ бідніє. От дід, який медок торгував, продає свою Tesla", - сказав користувач Руслан Поліщук.

"Пропоную всім дружно почати торгувати сливами. Це точно джекпот", - підкреслив юзер Таня Кучеряшка.

"Дешевше Range Rover в оренду взяти, ніж за місце на базарі платити", - сказав користувач Віталій Бурмак.

"Бабусі не поясниш, що в тебе дороге авто", - підкреслив юзер Оля Литвинова.

Фото: скріншот поста (facebook.com/groups/kiev.bereznyaki)

До речі, жителька Запоріжжя поскаржилася в соціальній мережі на те, що її обдурили в одному з місцевих магазинів. Справа в тому, що жінка купила дитячу шоколадку всесвітньо відомого бренду. Але всередині упаковки виявився пінопластовий макет. Звичайно ж, вона була здивована побаченим.

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