"Це завжди простіше": в мережі скандал через слова Комаровського про Путіна (відео)

Фото: Євген Комаровський (РБК-Україна)

Доктор зізнався, що поїхав би з Путіним на рибалку

Популярний в Україні лікар Євген Комаровський оскандалився словами про можливу риболовлі з президентом РФ Володимиром Путіним. Про це він повідомив в ефірі телеканалу "112.Україна".

"У наших країнах — Україні, Росії, Білорусі — мужики, які набили один одному морду, традиційно домовлялися за пляшкою горілки. І це завжди було простіше, ніж війна. Я уявляю, скільки на мене вже може вилитися лайна, але я глибоко переконаний в тому, що перше, що б я зробив, — поїхав би з Путіним на риболовлю. І я глибоко переконаний, що завтра війна на Донбасі закінчилася б без всяких ООН, миротворців і так далі", - сказав він.

Відео: скандальна заява Комаровського (Youtube-канал/Гордон)

Ці слова Комаровського викликали бурхливу реакцію з боку користувачів мережі.

"Зверніть увагу на те, як все голосніше і сміливіше починають лунати голоси місцевих посібників російських терористів. Ось і лікар не стримався і запропонував зробити на рибалці х***у Путіну (ватажку терористів). Мовляв, і війна відразу закінчилася", - сказав ветеран АТО Олексій Петров.

Фото: скріншот поста (facebook.com/alex.petrov)

"Мужик, яка "горілка", яка "рибалка" - якщо росіяни українцям на фронті розпорюють животи й очі виколюють?! Ми - різні народи, різні цивілізації, Московія нам ворог і кат спочатку - а ти все ще залипнув в імперських категоріях вигаданої "колиски трьох народів", - підкреслив політолог Олексій Голобуцький.

Фото: скріншот поста (facebook.com/aleksej.golobuckij)

"Якщо б Комаровський сходив на риболовлю з Гітлером, то і першої світової війни можна було б уникнути", - сказав журналіст Роман Пелех.

Фото: скріншот поста (facebook.com/redcoukr)

До речі, під час спалахів кору в Україні хворіють десятки людей, а гинуть по дві-три людини в тиждень. Про це повідомив лікар-педіатр Євген Комаровський.

Нагадаємо, відомий педіатр Євген Комаровський розповів про користь сонця для дітей, а також як убезпечити себе від ризиків.

Наші відважні дівчата в лавах української армії (video.rbc.ua)