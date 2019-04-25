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Скандал зі статтею про Зеленського отримав несподіване продовження

STYLERЖиття    25.04.2019 - 15:07
Скандал зі статтею про Зеленського отримав несподіване продовження
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Стали відомі нові подробиці гучної історії з чеським онлайн-виданням

Чеське видання Český rozhlas вибачилося за статтю про новообраного президента України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що в цій скандальній статті, автором якої є Ян Фінгерланд, використали образливий заголовок: "Єврей на чолі українських фашистів". Також журналіст писав про те, що українці обрали "молодого єврейського клоуна" тільки тому, що політика всіх інших кандидатів була вже людям знайома.

Крім цього, у статті написали, що Зеленський, мовляв, стане президентом лише в тому випадку, якщо прем'єр-міністром України стане "ще один єврейський політик" Володимир Гройсман. Потім, на думку автора статті, Україна стане єдиною країною, "де євреї займають найвищі посади". Це викликало бурхливі суперечки, а автора статті просили видалити принизливі формулювання.

Скандал зі статтею про Зеленського отримав несподіване продовження

Фото: Головний редактор видання вибачився за образливі слова зі статті (Посольство України в Чехії)

Згодом стало відомо, що чеське онлайн-видання своєрідно вибачилося за скандальну публікацію про Зеленського.

Так, на сторінці посольства України в Чехії нещодавно опублікували лист від імені головного редактора порталу Петра Шабата, в якому той намагався пояснити свої погляди на те, що трапилося.

Скандал зі статтею про Зеленського отримав несподіване продовження

Фото: Водночас видаляти статтю у виданні не збираються (Посольство України в Чехії)

Головний редактор видання публічно визнав, що заголовок матеріалу Яна Фінгерланда і справді був невдалим, тому його замінили на "Єврей очолив Україну". Водночас видаляти замітку з сайту не збираються, бо вважають її зміст абсолютно коректним. При цьому головний редактор все ж вибачився перед усіма, кого образило попереднє формулювання.

Раніше, нагадаємо, експерт з політики Олександр Солонтай висловив думку про те, що після вступу на посаду президента Зеленського його життя зміниться кардинально.

Крім того, стало відомо, чим займалися перші леді – дружини президентів в різні періоди в Україні та те, чим буде займатись дружина Зеленського Олена, коли її чоловік буде займати пост глави держави.

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