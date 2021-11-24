Фейк або прорив в косметології: що відомо про нову технологію Марії Федчук по омолодженню шкіри

З вересня активно поширюється новина про те, як в Україні здійснено прорив в косметології й розроблена "революційна технологія" боротьби з віковими змінами шкіри. Просувати новинку взялася Марія Федчук – український косметолог і лікар-дерматолог, відома крім професійної діяльності ще й рядом репутаційних скандалів .

У чому ж революційність технології HYDRODROP і чи дійсно вона не має аналогів у світі – в огляді Styler.

Український "прорив"

"У колаборації з міжнародними партнерами-виробниками косметологічних апаратів і пептидних препаратів, фахівцям вдалося створити революційну технологію трансдермальної біомодуляції, яка ефективно бореться зі старінням", – саме так Марія Федчук презентувала унікальну технологію в ході Aesthetic Medicine Congress, який проходив у Києві 9-11 вересня, а також InterCHARM-Україна 2021, який пройшов у столиці 22-24 вересня.

За її словами, технологія трансдермальної біомодуляції заснована на введенні в шкіру пацієнта пептидів під посиленим тиском (з використанням поршня) кисню. Процедура здійснюється за допомогою спеціально розробленого косметологічного апарату HYDRODROP.

Варто відзначити, що в косметології давно і широко відома запатентована технологія трансдермальної аплікації (TDA) – доставки активних речовин в глибокі шари шкіри за допомогою високого тиску кисню. Що в разі нової процедури означає біомодуляція – невідомо.

Водночас технологія TDA використовується в популярній безін'єкційній косметологічній процедурі Dermadrop, німецького концерну Meddrop GmbH. Багато препаратів, які застосовуються з використанням цієї технології, спрямовані на боротьбу з віковими змінами шкіри.

Відомо, що Марія Федчук з 2015 року була амбасадором бренду Dermadrop в Україні й активно його просувала. Правда, в лютому 2021 року, коли спливли подробиці податкових махінацій і рейдерське захоплення компанії, з'ясувалося також, що вона не виконує умови співпраці й бренд Dermadrop припинив з нею співпрацю.

Dermadrop = HYDRODROP?

За словами Марії Федчук, HYDRODROP – унікальна технологія, що народилася завдяки "українським умам" і досвіду кращих виробників косметологічних препаратів в США, Японії, Кореї, Італії та Іспанії.

"Колаборація професіоналів з різних країн дозволила створити продукт, в рази перевершує за своєю ефективністю і безпеки нині існуючі апарати і методики", – запевнила косметолог.

Варто відзначити, що в розробці препарату вказується доктор біологічних наук, харків'янин Олександр Тесленко, який раніше розробив технологію DERMADROP TDA.

Всі інші іноземні "уми", які беруть участь в розробках Марії Федчук, зосереджені переважно в Китаї, в компанії Guangzhou Maxwell Beauty Technology Co., Ltd. Саме ця компанія виробляє аналоги апарат Dermadrop TDA.

При чому влітку у своєму Instagram Марія Федчук публікувала сторіз з кабінету, на яких був один варіант апаратів Guangzhou Maxwell Beauty Technology Co., Ltd., а під час презентації технології на згаданих конференціях – використовувала інший, більш дешевий аналог виробництва тієї ж фірми.

Є також і ряд інших "збігів" між HYDRODROP і Dermadrop, починаючи від дизайну ампул, до результатів клінічних досліджень.

Навіть брендинг, який для продукту спільних досліджень американців, корейців і японців розроблявся чомусь в Україні, не обійшовся без "запозичень". Схожі навіть шрифти і яскрава точка в назві.

За даними співрозмовників редакції, власники технології Dermadrop TDA, компанія Meddrop GmbH також помітили ряд збігів і готують позовну заяву про порушення патенту до Федчук, яка, будучи амбасадором бренду, підписувала договори про нерозголошення комерційної таємниці й не використання чужої інтелектуальної власності.

Крім того, оскільки у китайської підробки немає сертифікатів і підтверджених результатів клінічних досліджень, а значить – вони небезпечні для життя, ситуацією можуть зацікавитися профільні державні органи.