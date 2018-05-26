Фінал Ліги Чемпіонів 2018: Президент України розповів, за кого буде вболівати

Президент зізнався, за кого вболівають його діти

Президент України Петро Порошенко зізнався, за кого вболіватиме у Фіналі Ліги чемпіонів 2018. Про це повідомила пресс-служба глави держави.

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Президентом УЄФА Олександром Чеферін, на якій зазначив, що проведення цьогорічного фіналу Ліги Чемпіонів у Києві є проявом довіри до України з боку міжнародного співтовариства.

Крім того, Петро Порошенко сподівається, що цей захід дасть додатковий поштовх для розвитку футболу в Україні, як дорослого, так і дитячого.

Президент УЄФА Олександр Чефрин подякував главі української держави за високий професійний рівень підготовки масштабного футбольного свята. Чефрин особливо відзначив гостинність і теплий прийом іноземних гостей з боку України.

"Ми прийняли правильне рішення. Ваша підтримка була постійною. Ми в будь-який момент могли звернутися до вас. Набагато простіше організовувати такі масштабні заходи, коли влада підтримує їх ", - сказав Олександр Чеферін.

На завершення зустрічі український президент розповів про те, за кого буде вболівати під час проведення Фіналу Ліги Чемпіонів.

"Коли мене питають, за кого я вболіваю - "Реал" чи "Ліверпуль", я кажу - я підтримую обидва клуби", - зізнався Петро Порошенко і розповів, що його син Михайло, який в минулому грав за дитячу команду "Динамо", пристрасний уболівальник "Ліверпуля".

"у нього все в кольорах цього клубу. А ось моя дочка Євгенія - чітко "Реала". Тобто мій дім - точно підтримує обидва клуби", - поділився президент України.

До речі, Іво Бобул розповів, яким насправді був Янукович.

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Відео: video.rbc.ua