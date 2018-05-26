Фінал Ліги чемпіонів 2018: в Україну не пустили двох російських журналістів

Один з туристів не розповів про те, де працює

Прикордонна служба України не пропустила на територію України двох російських журналістів. Про це повідомили в прес-центрі Державної прикордонної служби України.

В Україну продовжують прибувати гості і фанати фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА 2018. Державна прикордонна служба спільно з правоохоронними органами ретельно перевіряють усіх, хто намагається потрапити в столицю. В аеропортах країни вже зустріли і оформили близько 18 тисяч чоловік.

Кожному гостю прикордонники вручають листівки англійською та іспанською мовою, де є вся необхідна інформація про перебування в Україні.

В ході прикордонного контролю та за результатами додаткової перевірки, 8 громадянам було відмовлено у в'їзді в Україну. З них – два представника російських ЗМІ.

Вони прилетіли до Києва двома рейсами з Мінська і Тбілісі. При ретельній перевірці виявилося, що один громадянин раніше відвідував окупований Крим, а другий – приховав інформацію про своє основне місце роботи.

"Іноземці прилетіли до Києва рейсами з Мінська і Тбілісі. Одного з них не пропустили через незаконне відвідування Криму, до того ж він отримав заборону на в'їзд в Україну терміном на 3 роки. Інший росіянин метою візиту назвав відпочинок та перегляд матчу Ліги чемпіонів, проте в ході прикордонного контролю співробітники Державної прикордонної служби встановили його приналежність до російського телеканалу Росія. У зв'язку з не підтвердженням мети прибуття в Україну чоловіка повернули в зворотному напрямку", – йдеться в повідомленні.

До речі, в Україну не пропустили 4 ультрас російського футбольного клубу.

В Україну не пропустили 4 ультрас російського футбольного клубу "Торпедо". Про це йдеться в повідомленні прес-центру Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

"Вчора на Чернігівщині на кордоні з Білоруссю співробітники Держприкордонслужби відмовили у пропуску в Україну 4 громадян Росії. Вони планували приїхати в Київ, однак не змогли підтвердити мету перебування в нашій державі", - йдеться в повідомленні.

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Відео: video.rbc.ua