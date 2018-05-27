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Фінал Ліги чемпіонів: у Києві розшукують зниклого вболівальника (фото)

STYLERLIFE        27.05.2018 - 17:11
Фото: вболівальники Ліверпуля (twitter.com/LFC)
Фото: вболівальники Ліверпуля (twitter.com/LFC)

При ньому немає ні телефону, ні документів

У неділю, 27 травня, в столиці України пропав іноземний турист, який приїхав спеціально на фінальний матч Ліги чемпіонів. Про це повідомляється на сторінці UkrBall Facebook.

"Увага, розшук. Друзі, після вчорашнього свята загубився один з фанатів Ліверпуля. Чоловіка звати Хенрік Халтінг. При ньому немає документів і телефону, тому якщо побачите його або просто дізнаєтеся – напишіть нам", - йдеться в повідомленні.

Фото: зниклий фанат "Ліверпуля" (facebook.com/UkrBall)

Слід уточнити, що трохи пізніше молодика вдалося знайти правоохоронцям.

"В чергову частину зателефонував киянин і сказав, що неподалік від метро "Кловська" він знайшов нетверезого іноземця. Щоб з гостем столиці нічого не сталося, він забрав його додому. На вулицю Набережно-Корчуватську прибув наряд й доставив іноземця в Печерське управління поліції. Зараз з ним спілкуються правоохоронці", - підкреслюється в тексті повідомлення.

Фото: зниклий фанат "Ліверпуля" (прес-служба)

До речі, європейський футбольний союз (УЄФА) подякував Києву за прийом фіналу Ліги чемпіонів. Відповідне відео було опубліковано на офіційній сторінці в Instagram.

"Спасибі за фантастичний фінал Ліги чемпіонів, Київ", - йдеться в повідомленні. Слід уточнити, що на самих кадрах видно кубок Ліги чемпіонів, а слова подяки продубльовані двома мовами: англійською та українською.

Як повідомлялося раніше, на фінал Ліги чемпіонів 2018 в Україну приїхали майже 25 тисяч іноземців. Станом на ранок, 27 травня, на виїзд з країни оформили докементы більше половини іноземних уболівальників. Футбольні команди іспанського "Реала" і англійського "Ліверпуля" через авіаційні пункти пропуску також вже покинули територію України.

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Теги: Лига Чемпионов, Київ, розыск
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