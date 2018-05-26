Фінал Ліги чемпіонів: тренер "Ліверпуля" потрапив у комічну ситуацію (відео)

Інцидент стався перед відльотом команди до Києва

У мережі з'явилося відео комічного інциденту, який потрапив тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп перед вильотом на фінал Ліги чемпіонів в Київ. Про це повідомляє "ТСН".

Так, в аеропорту Юрген Клопп підійшов до фанатів, які стояли за огорожею і чекали роздачі автографів. Одна з жінок захотіла поцілувати його в щоку, проте чоловік досить різко відхилився і не дав їй цього зробити.

Після цього Клопп почав роздавати автографи присутнім.

Слід уточнити, що команда "Ліверпуля" прибула в Україну в четвер, 24 травня. Тим не менш, відеозапис у мережі з'явилася саме зараз.

Звернемо увагу, що фінал Ліги чемпіонів, в якому візьмуть участь "Реал" та "Лиерпуль", пройде сьогодні, 26 травня. Початок заплановано на 21:45.

Відео: Юрген Клопп і фанатка (express.co.uk)

До речі, прикордонники оформили майже 10 тисяч гостей та вболівальників фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА в Києві. Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

"Загалом, прикордонники вже зустріли і оформили майже 10 тисяч громадян, які прямували на Чемпіонат. При цьому тільки за останню добу - 7 тисяч осіб. Крім того, за результатами додаткової перевірки не пропущені 6 громадян, ще 2 - за порушення порядку в'їзду-виїзду на ВОТУ АРК (тимчасово окуповану АР Крим, - ред.)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що стосовно більш ніж 200 осіб вжиті часткові рішення про пропуск через кордон.

Як повідомлялося раніше, президент України Петро Порошенко привітав команди і вболівальників фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА в Києві та побажав перемоги найсильнішому.

Хайп-таксі #23: чи готовий Київ до фіналу Ліги Чемпіонів (video.rbc.ua)