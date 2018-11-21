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Fire Challange: у світі набирає популярність небезпечний флешмоб

STYLERЖиття    21.11.2018 - 18:07
Fire Challange: у світі набирає популярність небезпечний флешмоб
Колаж: РБК-Україна

Підлітки підпалюють себе заради лайків і популярності

Fire Challenge - нова розвага підлітків в США і Великобританії, який набирає популярність по всьому світу. Про це повідомляє Daily Star.

Суть челленджу - облити себе горючою речовиною, підпалити і зняти на відео.

Вперше челлендж став популярний в 2014 році, потім цікавість до нього пропало. У 2018 році вибухнула нова масова хвиля інтересу до вогняного челленджу. Лікарі відзначають, що при відвідуванні до них збільшилася кількість пацієнтів з глибокими опіками.

Відео: YouTube/ClickOnDetroit

За словами медиків, діти обливаються різними горючими сумішами, підпалюють себе і викладають в мережу "заради забави і лайків". В основному страждає спина і живіт, іноді груди і пах.

Більш того, діти спонукають однолітків брати участь у флешмобі, заради отримання більшого числа передплатників і збільшення аудиторії своїх блогів.

 

Скріншот з відео (YouTube/ClickOnDetroit)

Раніше ми повідомляли, що під час бурхливих пожеж в Каліфорнії був врятований кіт. Його виручив пожежний Райан Коулмен.

Також ми інформували, що у Рівному двоє молодиків заради популярності в соцмережах пройшлися по вулиці в одних трусах.

Відео: РБК-Україна

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