Фізичне усунення: релігієзнавець попередив, що РФ може вбити вселенського патріарха Варфоломія

Росія хоче будь-яким способом втримати українську церкву у своєму впливі

Процес надання Українській церкві Томоса про автокефалії (незалежність), який хоче надати вселенський патріарх Варфоломій, є дуже складним через спротив Росії і РПЦ. Так, релігієзнавець Олександр Саган вважає, що росіяни можуть просто вбити Варфоломія, щоб перешкодити процесу виходу УПЦ з-під московського впливу. Про це Саган написав в своєму блозі на lb.ua.

Експерт звернувся до історичного досвіду і згадав, що в першій половині ХХ століття процес підписання і вручення Томосу для українців та білорусів у Польщі затягнувся на два роки і його супроводжували чотири Константинопольських патріархи.

"Двох із них (патріархів) змусили зректися престолу, один, будучи здоровою людиною, несподівано помер через три дні після підписання Томосу, а саме вручення документу відбувалося мало не із річною паузою", - говорить релігієзнавець.

Він вважає, що вирішення українського православно-церковного питання (визнання Українського православ'я рівноправним суб’єктом міжправославних відносин) несе для Константинопольського патріархату загалом, і для Вселенського патріарха особисто, значні ризики.



Фото: Вселенський патріарх Варфоломій (day.kyiv.ua)

"Адже на Фанарі (резиденція патріарха Варфоломія в Стамбулі), з огляду на історичний досвід, по-іншому (і зовсім не риторично) сприймається заява офіційної особи Мосоквської патріархії – митрополита Іларіона Алфєєва – про можливе кровопролиття у разі надання Томосу. А також дезінформаційні "вкиди" про ніби-то погіршення здоров'я Вселенського патріарха", - відзначив Саган.

Експерт підкреслив, що українцям необхідно всерйоз боятись фізичного усунення нинішнього Константинопольського патріарха Варфоломія, адже це може на багато років зупинити процес визнання автокефалії Української Помісної ПЦ.

"Тому ми повинні розуміти і цінити особисту мужність патріарха Варфоломія, який не піддається різноваріантному шантажу з боку Московської патріархії та московської світської дипломатії і продовжує курс на конституювання Помісної православної Церкви в Україні", - підсумував Саган.

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