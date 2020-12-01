Фотографа Ктиторчука підозрюють у зґвалтуванні 12-річної дівчинки: нові деталі скандалу

Дівчина закриває обличчя руками від ґвалтівника (фото: freepik.com)

Відомого київського фотографа Олександра Ктиторчука підозрюють у зґвалтуванні 12-річної дівчинки

Олександр Ктиторчук затриманий за підозрою в розбещенні неповнолітніх. Йому інкримінують вчинення розпусних дій стосовно 17-річної дівчини. Тепер стало відомо про зґвалтування 12-річної дівчинки та інших постраждалих.

Судове засідання по обранню запобіжного заходу 56-річному фотографу проходило в закритому режимі. Але у розпорядженні OBOZREVATEL опинився текст підозри від 27 листопада.

Ктиторчук підозрюється в розпусних діях щодо 15-річної Каті. Інцидент стався в жовтні 2020 року в Шевченківському районі столиці. Фотограф чіплявся до дівчинки в мікроавтобусі Mercedes Vito своєї цивільної дружини.

На початку листопада з цієї ж дівчинкою він приїхав на території Обухівського району Київської області, де зустрівся з 15-річною Олею. Він зупинився біля села Трипілля, щоб "розважитися" з двома неповнолітніми. Такі дії фотографа правоохоронці кваліфікували як розбещення неповнолітніх.

У квітні 2020 року чоловік перебував у фотостудії "АРТ Братислава" разом з 12-річною Оленою. Він зняв з неї одяг і вчинив статевий акт. Це поліція розцінює як зґвалтування неповнолітньої.

У жовтні 2019 року в м. Українка Обухівського району Київської області в мікроавтобусі фотографа виявилася 15-річна дівчинка Іра. Ктиторчук почав її роздягати, всупереч проханню не робити цього, і також здійснив з нею статевий акт.

Нагадаємо, одна з жертв фотографа-ґвалтівника розповіла свою історію. Ктиторчук її зґвалтував, коли їй було 17 років.

Раніше в Києві жінка дивом врятувалася від ґвалтівника на вулиці.