"Футболки з тризубом не налазять": в соцмережах відреагували на затримання і голодування Савченко

Нардеп повідомила, що не збирається тікати з України

23 березня Шевченківський районний суд Києва заарештував нардепа Надію Савченко, яку два роки тому звільнили з російського полону. Її підозрюють у підготовці терористичних актів. Надія, у свою чергу, оголосила, що розпочинає голодування. Також вона повідомила, що з України тікати не збирається. У соцмережах відреагували на затримання народного депутата і оголошення нею голодування, повідомляє "Слово і Діло".

"За десять хвилин до першої години дня, тобто до обіду, Надя Савченко оголосила голодування. Цікаво – хоч до трьох годин дня протримається? Взагалі це, звичайно, вже не смішно. Людина перетворює цей процес в Україні в точно такий же, який був у Росії. Майка з тризубом, голодування, якісь гучні заяви... Фарс", – написав журналіст Дмитро Литвин.

Скріншот (ru.slovoidilo.ua)

"Савченко оголосила голодування. Скоро літо. Дівчатка, беріть приклад", - написав Женя Чурсін.

Скріншот (ru.slovoidilo.ua)

"Савченко про ночі в СІЗО: "Навіть гірше, ніж у ворога". Судячи з усього, у "ворога" було і тепліше, і поживніше, і, мабуть, навколо була дружня атмосфера. І завдання "ворог" ставив ясно і конкретно", – написав політтехнолог Олексій Голобуцький.

Скріншот (ru.slovoidilo.ua)

Скріншот (ru.slovoidilo.ua)

Скріншот (ru.slovoidilo.ua)

Нагадаємо, що Надія Савченко в залі Шевченківського районного суду в Києві заявила, що з сьогоднішнього дня, 23 березня, виходить на голодування. Так, виступаючи в суді, Савченко заявила, що "ДНР" і "ЛНР" не є терористичними організаціями, а справа проти неї є політично вмотивованим.

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