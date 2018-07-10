"Ганьба вам": на станції Київського метрополітену "коп" побив пасажира (відео)

Фото: РБК-Україна

У мережі обурилися поведінкою правоохоронця та співробітників КП "Київський метрополітен"

У Києві на станції метро поліцейський і співробітник КП "Київський метрополітен" затримали пасажира, після чого "коп" почав його бити і застосовував кийок. Відповідне відео було опубліковано на сторінці "Типовий Київ" в соцмережі Facebook.

Судячи з відео, інцидент стався на станції "Контрактова площа". Що стало причиною жорстокого поводження співробітників комунального підприємства – залишається невідомим.

"КП "Київський метрополітен", ви справді вважаєте, що це допустимо? Ганьба вам!" – написали в мережі.

Відео: Побиття пасажира в метро (facebook.com/kievtypical)

Інцидент прокоментували в мережі:

"Опублікуйте повне відео, нічого не зрозуміло. Можливо, цілком і заслужено".

"Вам всім не догодиш. Поліція ловить і дає по заслугах – "погано", поліція нічого не робить – "погано", люди, визначтеся, що ви хочете від правоохоронних органів. Починає бісити. Поліція - це не милі хлопчики і дівчатка, це правоохоронний орган, який за збігу різних обставин може і вбити".

"Поліцейським заборонено наносити удари гумовими (пластиковими) палицями по голові, шиї, ключичній області, статевих органах, попереку (куприку) і в живіт; (N 580-VIII, ПРО Національної поліції). Цікаво отримати інформацію від поліції про причини конфлікту".

"Враховуючи, що його прибиральниця теж кріпить - щось він накосячив зовсім. Щодо побоїв - поведінка поліцейського цілком адекватна і правомірна. Так що не нийте".

"Навіть без початку відео, ось це непорозуміння з палицею не схоже на адекватного правозахисника".

"Справді не ясно хто правий, хто винен. Але...Коп лупив спецзасобом (кийком) куди попало, що заборонено (потрапляє по голові, або труп, або овочем може залишитися). Але...Коп передав палицю прибиральниці, Карл! Може ще й пістолет дати, у неї ж точно все нормально з головою...".

Скріншот поста (facebook.com/kievtypical)

Скріншот коментарів (facebook.com/kievtypical)

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