"Де нацполіція, коли вона так потрібна?" У Києві розгулював голий чоловік (відео 18+)

В одному з районів міста був помічений голий чоловік
У Києві на Позняках в суботу, 7 липня, був помічений голий нуддист. Подібне відео опублікував на своїй сторінці в Facebook Андрій Бузаров.
"Де нацполіція, коли вона так потрібна?" – підписав публікацію користувач мережі.
Чоловік йшов по проспекту Петра Григоренка. Очевидці відобразили на відео, як повністю оголений чоловік спочатку незрозуміло смикається, перетинає проспект Григоренка в районі будинку 22/20 і лягає на зелену зону по вулиці Анни Ахматової.
Де нац поліція, коли вона так потрібна ))Опубліковано Andrey Buzarov Субота, 7 липня 2018 р.
Відео: голий чоловік розгулює по Позняках (facebook.com/andrey.buzarov)
Як повідомляє Сьогодні, на місце прибув наряд патрульної поліції. Вони наздогнали чоловіка і передали його медикам.
Раніше ми писали про те, що в Києві був помічений голий чоловік, який ходив по Андріївському узвозу. Він був абсолютно голим і йшов розміреною ходою в невідомому напрямку. Автор, який виклав ролик, підписав його як "Дика спека. Київ, вечір, Андріївський узвіз".
Нагадаємо, дівчина відкусила вухо господареві ресторану з-за того, що їй не сподобалася їжа.
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