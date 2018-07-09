"Де нацполіція, коли вона так потрібна?" У Києві розгулював голий чоловік (відео 18+)

В одному з районів міста був помічений голий чоловік

У Києві на Позняках в суботу, 7 липня, був помічений голий нуддист. Подібне відео опублікував на своїй сторінці в Facebook Андрій Бузаров.

"Де нацполіція, коли вона так потрібна?" – підписав публікацію користувач мережі.

Чоловік йшов по проспекту Петра Григоренка. Очевидці відобразили на відео, як повністю оголений чоловік спочатку незрозуміло смикається, перетинає проспект Григоренка в районі будинку 22/20 і лягає на зелену зону по вулиці Анни Ахматової.

Де нац поліція, коли вона так потрібна )) Опубліковано Andrey Buzarov Субота, 7 липня 2018 р.

Відео: голий чоловік розгулює по Позняках (facebook.com/andrey.buzarov)

Як повідомляє Сьогодні, на місце прибув наряд патрульної поліції. Вони наздогнали чоловіка і передали його медикам.

Раніше ми писали про те, що в Києві був помічений голий чоловік, який ходив по Андріївському узвозу. Він був абсолютно голим і йшов розміреною ходою в невідомому напрямку. Автор, який виклав ролик, підписав його як "Дика спека. Київ, вечір, Андріївський узвіз".

Нагадаємо, дівчина відкусила вухо господареві ресторану з-за того, що їй не сподобалася їжа.

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