"Де росіяни - там вічний ср*ч": окупанти перетворили Чорне море в смітник (фото)

У мережі показали нові фото моря в районі Севастополя

Користувачі мережі діляться новими знімками, на яких видно, у що російські окупанти перетворили Чорне море. Так, користувач з ніком "КРЫМский бандеровец" опублікував пост, де опублікував фотографії моря в севастопольській Артбухті.

"Крим. Севастополь. Море в Артбухті перетворилося у смітник", - пише блогер.

Місцеві жителі відзначають, що крім звичайного дрібного сміття та пластикових пляшок, в морі можна розглянути плаваючі мішки зі сміттям і значних розмірів шматки пінопласту.

"Рідна г*вєнь", - резюмував автор.

Море біля Севастополя (фото: twitter.com/CrimeaUA1)

Море біля Севастополя (фото: twitter.com/CrimeaUA1)

Море біля Севастополя (фото: twitter.com/CrimeaUA1)

Користувачі соціальних мереж, коментуючи стан Чорного моря в Криму, зазначають, що "де росіяни - там вічний ср*ч".

Раніше Styler писав про те, що відвідувачі Азовського моря в цьому році скаржаться на "окупацію" пляжів отруйними медузами, яких туди приносить водою.