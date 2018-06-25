"Де росіяни - там вічний ср*ч": окупанти перетворили Чорне море в смітник (фото)

У мережі показали нові фото моря в районі Севастополя
Користувачі мережі діляться новими знімками, на яких видно, у що російські окупанти перетворили Чорне море. Так, користувач з ніком "КРЫМский бандеровец" опублікував пост, де опублікував фотографії моря в севастопольській Артбухті.
"Крим. Севастополь. Море в Артбухті перетворилося у смітник", - пише блогер.
Місцеві жителі відзначають, що крім звичайного дрібного сміття та пластикових пляшок, в морі можна розглянути плаваючі мішки зі сміттям і значних розмірів шматки пінопласту.
"Рідна г*вєнь", - резюмував автор.
Море біля Севастополя (фото: twitter.com/CrimeaUA1)
Море біля Севастополя (фото: twitter.com/CrimeaUA1)
Море біля Севастополя (фото: twitter.com/CrimeaUA1)
Користувачі соціальних мереж, коментуючи стан Чорного моря в Криму, зазначають, що "де росіяни - там вічний ср*ч".
Раніше Styler писав про те, що відвідувачі Азовського моря в цьому році скаржаться на "окупацію" пляжів отруйними медузами, яких туди приносить водою.