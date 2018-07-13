"Герой паркування": в мережі показали фото авто "ідіотського" водія біля станції метро

Фото: станція метро (wikipedia.org/Героев_Днепра_(станция_метро))

У Києві помічений ще один "герой паркування"

У Києві помітили чергового водія, який припаркував свою "Газель", перегородивши при цьому практично повністю прохід на станцію метрополітену "Героїв Дніпра". Про це повідомляється на каналі Telegram "Х**вий Київ".

На фото видно автомобіль, який стоїть якраз по центру проходу. Пішоходам довелося його обходити.

Фото: герой паркування (/t.me/hueviykiev)

"Трохи про "героїв". Ідіотський герой паркування на Героїв Дніпра. Зате вийшов красивий кадр. Автор – Badaboom", - написано в публікації.

Скріншот поста (t.me/hueviykiev)

Нагадаємо, в Києві жорстко провчили "героя паркування", який паралізував рух. Вын залишив свій автомобіль у недозволеному місці. Учасникам дорожнього руху довелося самостійно пересунути позашляховик. В якості покарання, на капоті іномарки нашкрябали нецензурне слово.

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