Гейзер в центрі Києва: у столиці прорвало трубу з окропом (відео)

У Києві водіїв обливала гаряча вода
У центрі Києва, на вулиці Димитрова, прорвало трубу з окропом. Прорив стався в районі Інституту фізкультури. Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.
Джерело потопу утворилося на перехресті вулиць Ділової та Васильківської.
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Користувачі мережі також прокоментували даний інцидент.
"Гейзер я розумію не безкоштовний - ціна за це видовище включена в збільшені тарифи за гарячу воду і опалення! Шоу (платне) має тривати!";
"Нарешті почали мити вулиці";
"Треба ще більше сто поверхівок побудувати";
"Всі, хто не помив після села днище, можуть заїжджати";
"Це дні Ісландії в Києві. Гейзери і все таке. Інші б раділи, а наші бурмочуть. Що за люди";
"Не розумію вашої зловтіхи. Просто труби втомилися, їм теж треба відпочивати. Так, Віталя?".
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Нагадаємо, що сьогодні, 1 квітня, у Києві мікроавтобус Volkswagen майже на половину пішов під дорожнє покриття. Інцидент трапився вдень на Деміївській площі у Голосіївському районі Києва.
Раніше повідомлялося про те, що вандал на Борщагівці біля ТЦ "Квітень" розмалював чужий автомобіль ВАЗ нецензурними знаками.
Ми також писали про те, що в мережі з'явилися жахливі фото київського вокзалу, який потребує реконструкції, бо там багато іржі і гори сміття.