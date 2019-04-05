Експрес в Бориспіль знову зламався: деталі інциденту

Експрес в Бориспіль знову зламався (Колаж РБК-Україна)

Бориспільський експрес знову опинився в центрі скандалу

Бориспільський експрес знову став причиною запізнення пасажирів в аеропорт через поломки. Про це розповів пасажир Роман Маселко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Роман Маселко розповів, як в п'ятницю, 5 квітня, він разом з дружиною і маленькою дитиною спробував дістатися до Борисполя за допомогою експреса Київ-Бориспіль. Першим розчаруванням стало для нього те, що квитки на експрес неможливо купити онлайн.

Потім з'ясувалося, що актуального розкладу курсування експресу також ніде немає. Пізніше він все ж таки знайшов графік, але при прибутті на вокзал, з'ясувалося, що експрес, який повинен був їхати в 8:00 ранку, відправився в 7:50.

"Розкладу теж немає. Насилу знайшли. Вирішили їхати з запасом поїздом у 8 ранку. Коли піднімалися на платформу в 7:50, почули, що поїзд відправляється і побачили, як він від'їжджає. Виявилося, що з 31.03 діє новий графік. Якого ніде немає", - написав Маселко.

Експрес Київ-Бориспіль (facebook.com/roman.maselko)

Після цього вони спробували виїхати поїздом о 8:17, але пасажиру і його родині знову не пощастило, так як виникла поломка.

"Зайшли, знайшли місце. До речі, місця для дитини і коляски не так вже й багато. Проходи дуже вузенькі. Але і цей потяг не поїхав – поламалися двері. Приїхав наступний. Людей зібралося вже досить. І у цього теж одні двері не відкрилися. Поки перейшли до іншого вагону, всі місця зайняті. Тому їдемо стоячи. Сподіваюся, встигнемо на літак", - поскаржився пасажир.

У коментарях користувачі відзначили, що графік повинен бути на сайті аеропорту "Бориспіль", але Роман Маселко відповів, що там також розміщений старий розклад.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що пасажири поїзда розповіли про новий скандал з Укрзализницею.

А також ми розповідали про те, що робити, якщо у касах Укрзалізниці немає квитків на потрібний потяг.