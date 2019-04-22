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На очах у людей: в Запоріжжі неадеквати жорстоко познущалися над підлітком (відео)

STYLERЖиття    22.04.2019 - 18:48
На очах у людей: в Запоріжжі неадеквати жорстоко познущалися над підлітком (відео)
Фото: колаж РБК-Україна

Очевидці інциденту дивилися з байдужістю та не втручалися

Підлітки побили хлопця і знущалися над ним на очах у людей. Інцидент стався у Запоріжжі біля торгово-розважального комплексу "Сіті Молл", передає місцеве видання Gazeta.zp.ua.

У мережі також показали відповідне відео (присутня ненормативна лексика).

Як видно на кадрах, двоє молодих людей підняли лежачого на асфальті підлітка та помістили його у візок для продуктів. Поруч стояла група людей, яка ніяк не реагувала на те, що відбувається.

Неадеквати тримали постраждалого хлопця і не давали вибратися з візка, яку потім штовхнули в бік, і вона перекинулася.

Хлопець випав і залишився лежати на траві. Така "вистава" викликала у агресивної молоді сміх.

Відео: YouTube / Вікторія Біла

Як повідомлялося раніше, нещодавно в Запоріжжі студентки замовили побиття свого однокурсника через те, що він не давав їм списувати.

Також ми писали про те, що у Чернігові четверо підлітків напали на 10-річну дівчинку. Зловмисники побили її, а потім намагалися зґвалтувати.

Нагадаємо, в квітні у Хмельницькому учениці НВО №28 влаштували публічну розправу над 14-річною дівчинкою і розмістили відео знущань в інтернеті.

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