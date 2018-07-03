На очах у коханої: у Київській області 16-річний хлопець скоїв самогубство

Школяр наклав на себе руки через нещасне кохання

В селі Городище-Пустоварівське Київської області на очах у коханої дівчини вчинив самогубство 16-річний Владислав Ващук. Про це повідомляє ТСН.

Хлопець був закоханий у дівчину з сусіднього села. У той вечір вони разом поверталися з дискотеки. На очах у супутниці з ревнощів неповнолітній хлопець повісився.

Кращий друг Владислава розповів, що хлопець посварився з коханою, яку зустрів півроку тому. Він вважав її своєю першою і останньою. Проте дівчина місяць тому почала зустрічатися з іншим хлопцем.

"Коли ми опитали дівчину, то вона пояснила, що хлопець хвалився перед нею тим, що він вчинить самогубство, якщо вона не буде з ним зустрічатися. Він таким чином вирішив показати і продемонструвати, як він це зробить", - розповів начальник відділу комунікації ГУНП Київській області Микола Жукович.

Мати Владислава - вчителька української мови у місцевій школі, батько хлопця працює столяром на заводі. У батьків загиблого є молодша дочка. 16-річний син встиг закінчити 9-й клас і піти вчитися на художника.

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