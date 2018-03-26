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"Голову обгризли собаки": в Бердичеві в підвалі будинку виявили тіло людини

STYLERLIFE        26.03.2018 - 19:19
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Причину смерті чоловіка назвати поки неможливо

В Бердичева виявили тіло людини, голову якого, можливо, обгризли собаки. Про це передає berdichev.biz.

Повідомляється, що 26 березня в одній з квартир багатоповерхівки міста прорвало трубу опалення, і щоб зупинити воду, необхідно було перекрити вентиль у підвалі будинку.

Голова одного з ОСББ міста Бердичева по вулиці Вінницькій спустився в підвал, щоб перекрити воду, він виявив там мерця.

На місце події була викликана поліція для розслідування – природною смертю помер чоловік чи ні. За попередньою інформацією, загиблий є особою без певного місця проживання. Його обличчя знівечене – можливо це сліди розкладання, а може бути ознака того, що його голову собаки їли. До отримання результатів експертизи назвати причину смерті чоловіка неможливо.

Раніше повідомлялося, що родичі загиблих розповіли про пожежу в Кемерово.

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Теги: собака, умер, Бердичев
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