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"Голими руками обмацували рани": під Тернополем розгорівся скандал через п'яних лікарів (фото)

STYLERLIFE        04.07.2018 - 13:07
Фото: РБК-Україна
Фото: РБК-Україна

Медики проявили недбалість по відношенню до потерпілого у ДТП

У Почаєві Тернопільської області лікарі виявили грубу недбалість під час надання допомоги потерпілому ДТП. Про те, що медики були п'яними, розповів брат потерпілого Ілля Костюк виданню "0352".

Брат Іллі потрапив в аварію, намагаючись уникнути зіткнення з авто, які намагався виїхати на зустрічну смугу. У результаті машину хлопця занесло в стовп через мокру дорогу. Брат кинувся до нього на допомогу.

Сильвестра ніхто не допоміг дістати з машини, тому йому довелося самостійно взяти металевий штир і виколупати двері. Чоловік перебував у свідомості, але пішло внутрішня кровотеча. Сильвестра госпіталізували.

Фото: Авто після ДТП (0352.ua)

"Два лікаря – один головний, а інший, наскільки зрозумів, його заступник, голими руками обмацували рани. Вони були п'яні. Один з них вийшов і сказав: "Та він у м'ясо бухий. Очей немає". Це я цитую. Хоча очі були, тому що я бачив. Поки вони забирали його, брат розпух. Я запитав: "Як це п'яний, якщо брат весь день був удома? Це по-перше. По-друге, він не п'є". На що почув: "Ні, він п'яний, бо блював кров'ю і був запах алкоголю", - розповів Костюк.

В крові у потерпілого алкоголь не знайшли. У свою чергу лікар запропонував Іллі угоду.

"Мовляв, у лікарні напишуть, що брат впав зі скутера, алкоголю не вказуватимуть. Я прямо пообіцяв тим лікарям, що так просто це не залишу. Це вже четвертий випадок, коли потрапляю в цю лікарню. Перший раз - з дитиною Варварою, також лікарі були напідпитку. Вдруге вони моїй кумі нахамили, сказали, що зараз введуть укол і "ти здохнеш", – написав він.

Фото: Потерпілий (0352.ua)

Сильвестра вирішили везти в Тернопіль, бо лікарі відверто сказали, що можуть, максимум, обробити рану.

"Коли ми приїхали в Тернопіль, нас запитали: "Ви що, його в полі самі перемотували?" Кажу "ні, це в лікарні в Почаєві надали невідкладну допомогу". Виявилося, що бруд і скло не забрали, ніхто не обробив рани, навіть не дезінфікували", - зазначив Костюк.

Раніше повідомлялося, що у Києві п'яний водій влаштував ДТП на набережній.

У Києві на Дніпровській набережній п'яний водій автомобіля Nissan на величезній швидкості влетів у Porsche. Стало відомо, що чоловік, який був за кермом, святкував день народження сина.

На опублікованому відео аварії видно, як Nissan вилетів з естакади з боку проспекту Бажана і врізався в автомобіль Porsche, який їхав по головній дорозі. Від удару елітне авто знесло на кілька метрів від місця зіткнення.

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