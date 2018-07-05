Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Горе-матір з Херсонської області продала немовляти заради нового будинку (фото)

STYLERLIFE        05.07.2018 - 11:59
Фото: pixabay.com/PublicCo
Фото: pixabay.com/PublicCo

Жінці загрожує до 15 років тюремного ув'язнення

У Херсонській області жінка намагалася продати свого тримісячного сина за 210 тисяч гривень, а на отримані кошти мала намір придбати будинок. Горе-матір затримали працівники відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, спільно зі слідчим і під процесуальним керівництвом обласної прокуратури. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Херсонської області.

За даними правоохоронців, 26-річна жінка раніше була судима і вела асоціальний спосіб життя. Горе-мати є мешканкою Скадовського району.

Знайти потенційного покупця дитини зловмисниці допомогли знайомі. Покупцем виявився житель Херсона.

 

Фото: hr.npu.gov.ua

"Жінка передала дитину разом з документами і речами. Також вона написала розписку, що відмовляється від сина, і надалі не буде пред'являти на нього жодних прав. Затримали жінку під час отримання нею коштів за дитину у сумі 210 тисяч гривень", – розповів виконуючий обов'язки начальника обласного управління поліції Микола Цап.

Горе-мати розповіла, що збиралася продати сина, щоб купити будинок. За її словами, вона не хоче виховувати сина, а в подальшому зможе народити ще, якщо захоче.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України "Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини". Горе-матері "світить" до 15 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі горе-мати напилася до нестями і залишила дитину без нагляду.

Акція за заборону виробництва хутра в Україні (відео: STYLER.rbc.ua)

На Прикарпатті соцслужби виявили родину, де мати більше доби морила дітей голодом "Вона забере нас": діти, яких хотіли продати за $35 тисяч, розповіли про горе-матір
Теги: мать и ребенок, мать, Херсонская область
День Національної поліції України: як у Києві пройшли урочисті заходи (фоторепортаж)
"Ставали на коліна": у посольстві США до Героя України Ігоря Гордійчука вишикувалася черга
Стала відома причина смерті відомого гумориста і зірки КВК
"Немає там на що дивитися": Маркевич розкритикував збірну Росії
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся