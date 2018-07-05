Горе-матір з Херсонської області продала немовляти заради нового будинку (фото)

Жінці загрожує до 15 років тюремного ув'язнення

У Херсонській області жінка намагалася продати свого тримісячного сина за 210 тисяч гривень, а на отримані кошти мала намір придбати будинок. Горе-матір затримали працівники відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, спільно зі слідчим і під процесуальним керівництвом обласної прокуратури. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Херсонської області.

За даними правоохоронців, 26-річна жінка раніше була судима і вела асоціальний спосіб життя. Горе-мати є мешканкою Скадовського району.

Знайти потенційного покупця дитини зловмисниці допомогли знайомі. Покупцем виявився житель Херсона.

Фото: hr.npu.gov.ua

"Жінка передала дитину разом з документами і речами. Також вона написала розписку, що відмовляється від сина, і надалі не буде пред'являти на нього жодних прав. Затримали жінку під час отримання нею коштів за дитину у сумі 210 тисяч гривень", – розповів виконуючий обов'язки начальника обласного управління поліції Микола Цап.

Горе-мати розповіла, що збиралася продати сина, щоб купити будинок. За її словами, вона не хоче виховувати сина, а в подальшому зможе народити ще, якщо захоче.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України "Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини". Горе-матері "світить" до 15 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі горе-мати напилася до нестями і залишила дитину без нагляду.

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