Залишила у лікарні та втекла: під Києвом горе-мати покинула трирічне дитя

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Раніше жінку затримала поліція в п'яному стані

У Вишгороді Київської області поліція затримала п'яну жінку з маленькою дочкою і відвезла в лікарню. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

"Надійшло повідомлення, що невідома жінка ходить з дитиною по вулиці в стані алкогольного сп'яніння. Коли приїхали співробітники поліції, жінка дійсно не могла назвати себе", - розповів старший інспектор Наталія Волуйко.

Відео: сюжет ТСН (youtube.com/ТСН)

Дочку горе-матері звуть Рита. Їй всього три рочки. Зараз вона перебуває у лікарні. Три дні шукають маму дитини, але поки це зробити не вдалося. За нею може приїхати батько, але він живе окремо від сім'ї і все ще не з'явився. До того ж, зробити це він може, лише якщо буде надано акт обстеження умов проживання. Про це повідомила керівник служби у справах дітей та сім'ї райдержадміністрації Катерина Грищенко. Дівчинку можуть забрати в дитячий будинок, якщо батько так і не з'явиться.

"Дитина обстежується, але вона абсолютно соматично здорова. Прив'язана вона до мами, і коли згадує, плаче. Каже, що хоче до мами", - сказала заступник головного лікаря з дитинства Вишгородської ЦРЛ Тамара Макаренко.

За Ритою доглядають медсестри. Їй виділили ліжечко і горщик. Як розповіли в лікарні, дитина дуже добре розвинена: вміє рахувати і знає всі кольори. До неї приходила бабуся, але забрати Рита не може, оскільки зробити це, за законом, можуть тільки батьки.

Раніше ми писали про те, що 6 липпня дівчину Риту знайшли в селі Демидів Київської області. Вона розповіла деякі подробиці про свою сім'ю.

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