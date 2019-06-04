ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Грановський показав відео про шаховий рекорд у Харкові

STYLERЖиття    04.06.2019 - 16:36
Грановський показав відео про шаховий рекорд у Харкові
Олександр Грановський (фото з відкритих джерел)

Великий шаховий турнір у Харкові пройшов 1 червня

Народний депутат Олександр Грановський показав яскраве відео з масштабного  шахового турніру, який у День захисту дітей відбувся у Харкові. У змаганнях, що проходили в центральному парку культури і відпочинку ім. Горького, взяли участь 600 школярів.

"Ми зняли гарний відеоролик про наших діток і шаховий рекорд, який ми поставили в Харкові. Всім небайдужим дивитися", - лаконічно прокоментував відео на своїй Facebook-сторінці народний обранець.

 

Мы сняли красивый видео ролик о наших детках и шахматном рекорде, который мы поставили в Харькове. Всем небезразличным смотреть Харківська обласна федерація шахів Фонд Александра Грановского

Опубліковано Александром Грановским Вівторок, 4 червня 2019 р.

Відео про шаховий рекорд у Харкові

Нагадаємо, що 1 червня у центрі Харкова у заході небаченого масштабу 600 діток і тисячі дорослих містян та гостей міста взяли участь в "сеанс-рекорді" одночасної гри в шахи.

На дійстві була пристуня представниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова. Вона засвідчила новий рекорд України, урочисто вручивши відповідний сертифікат.

Раніше Олександр Грановський заявив, що має намір продовжити всі проекти, які він ініціював у Харкові, навіть за умови відмови від депутатства або програшу на окрузі.

Зеленський просить Кернеса розібратися у ситуації з бюстом Жукова У Ярославського розповіли про нові авіарейси з Харкова в Ріміні і Одесу
Новини України Харків
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся