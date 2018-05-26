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Грози і спека: народний синоптик розповів, яку погоду чекати на Трійцю

STYLERLIFE        26.05.2018 - 16:30
Фото: (photographers.ua/Никита Харланов)
Фото: (photographers.ua/Никита Харланов)

Очікується, що на свято Трійці в окремих регіонах України пройдуть грозові дощі

На Трійцю, 28 травня, в окремих регіонах країни очікується тепла погода, проте місцями обіцяються грозові зливи, вважає народний синоптик Леонід Горбань. Про це повідомляє "Апостроф".

"На ці дні прораховуються опади, переважно у другій половині дня, щоправда, до Києва вони не дійдуть. В цілому погода на Трійцю очікується сприятлива: близько 24-27 градусів тепла, при цьому сильних поривів вітру, які спостерігалися на початку цього тижня, не буде", — поділився інформацією синоптик.

Фото: (photographers.ua)

Повідомляється також, що 28 травня грозові хмари розсіються та практично повністю залишать територію України. Дощі литимуть тільки в Закарпатській області. В цілому, очікується зростання рівня тепла до 24-26 градусів зі знаком плюс. У південних регіонах країни стовпчики термометрів сягають 27 градусів, а в західних — 28 градусів зі знаком плюс.

Фото: (pixabay.com/Bairyna)

До речі, 26 травня відразу декілька регіонів України "накриє" хмарна погода з дощами. Так, особливо теплою погода буде в східних регіонах. Температура повітря прогріється до 18-22 градусів тепла.

Зовсім іншо вона буде у західних та південних регіонах. Там варто очікувати хмарну погоду з дощами і можливими проясненнями. Стовпчик термометра показуватиме 15-23 градусів за Цельсієм. Змішана погода буде в центральній Україні. Там в частині областей варто чекати хмар, дощів і температури близько 19 тепла. У той же час деяких "щасливчиків" чекає сонячна погода і 20 градусів тепла.

Відео: video.rbc.ua

Хмарно з проясненнями: синоптики розповіли, кому сьогодні "пощастить" з погодою Трійця 2018: прикмети і традиції свята
Теги: прогноз погоды, синоптик, прогноз, Троица
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