Група "Скрябін" випустила посмертну пісню з вокалом Кузьми

Фото: Уніан

Пісню вдалося зробити завдяки демозаписям Андрія Кузьменка

Сьогодні, 18 січня, відбулася прем'єра нової пісні групи "Скрябін" з вокалом Андрія Кузьменка, який більш відомий як Кузьма. Про це повідомляє "Music in UA".

За словами гітариста колективу Олексія Зволинського на комп'ютері Андрія збереглися деякі аудіо і тексти невиданих пісень. Власне, з цього і з'явилась пісня "Сонце замість шапки".

Пісня: YouTube/Скрябін – тема

Зволинський також розповів, що Кузьма у себе вдома робив демозаписи з яких потім створювалися пісні. При цьому один з таких треків виявився дуже хорошої якості.

"Хоча частина тексту можна почути в одній з пісень з попередніх альбомів, той варіант, який ми використовували - робочий варіант, який Кузьма, схоже, відклав на потім - має зовсім інший настрій і дуже глибокий сенс. Його ми перетворили в повноцінну пісню", - розповів Зволінський.

Музиканти "Скрябіна" використовували голос Кузьми, створили музичну аранжування і додали ще один куплет, який наспівала бек-вокалістка "Скрябіна" Ольга Лізгунова.

"Працювати над цією піснею було дуже незвично. Складалося враження, ніби ми знову разом - хлопці грають, Кузьма співає ... я співала і здавалося, що все як раніше ... Але одночасно це сколихнуло печаль. Це настрій, мені здається, і передався у пісні", - зазначила Лізгунова.

Нагадаємо, що батько Кузьми розповів, як перенесла втрату єдина дочка співака.

Раніше повідомлялося, що українська співачка Наталія Могилевська представила нову україномовну пісню "Personal Jesus", яку присвятила Андрію Кузьменко.