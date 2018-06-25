У Харкові водій збив студентку на пішохідному переході (фото)

На перехресті сталася смертельна ДТП
В Харкові на Московському проспекті сталося смертельне ДТП. В результаті аварії загинула студентка. Про це повідомляє kriminal.net.ua.
Трагедія сталася вдень у понеділок, 25 червня, недалеко від супермаркету "Брусничка".
Фото: Аварія (kriminal.net.ua)
За словами джерела видання, на пішохідному переході автомобіль смертельно травмував молоду дівчину. Медики констатували смерть. Деталі дорожньо-транспортної пригоди поки не повідомляються.
Раніше в Харкові автомобіль на пішоходному переході збив дитину.
У п'ятницю, 22 червня, на проспекті Тракторобудівників автомобіль на пішохідному переході збив чотирирічного хлопчика.
Чотирирічну дитину з травмою голови було госпіталізовано, наразі хлопчик знаходиться у комі. Правоохоронці встановлюють обставини події.
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