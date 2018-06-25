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У Харкові водій збив студентку на пішохідному переході (фото)

STYLERLIFE        25.06.2018 - 21:02
Фото: УНІАН
Фото: УНІАН

На перехресті сталася смертельна ДТП

В Харкові на Московському проспекті сталося смертельне ДТП. В результаті аварії загинула студентка. Про це повідомляє  kriminal.net.ua.

Трагедія сталася вдень у понеділок, 25 червня, недалеко від супермаркету "Брусничка".

 

Фото: Аварія (kriminal.net.ua)

За словами джерела видання, на пішохідному переході автомобіль смертельно травмував молоду дівчину. Медики констатували смерть. Деталі дорожньо-транспортної пригоди поки не повідомляються.

Раніше в Харкові автомобіль на пішоходному переході збив дитину.

У п'ятницю, 22 червня, на проспекті Тракторобудівників автомобіль на пішохідному переході збив чотирирічного хлопчика.

Чотирирічну дитину з травмою голови було госпіталізовано, наразі хлопчик знаходиться у комі. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Історія подорожчання проїзду в громадському транспорті (відео: STYLER.rbc.ua)

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Теги: авария, ДТП, харьков
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